Aluna de 11 anos agredida e filmada por colegas de escola no Entroncamento

Agressão ocorreu no interior da EB 2,3 Ruy D'Andrade e a mãe da vítima apresentou esta manhã queixa na PSP.

Uma jovem de 11 anos foi brutalmente agredida pelas colegas de escola no Entroncamento, não tendo recebido, segundo a mãe, qualquer apoio por parte dos responsáveis do estabelecimento de ensino. A agressão ocorreu na passada sexta-feira na Escola EB 2,3 Dr Ruy D'Andrade e foi filmada pelo grupo de agressoras.

A mãe mostra-se inconformada pela inação da escola, até porque o caso de bullying de que é alvo a filha não é de agora. "Já durante as férias de Natal ela foi ameaçada por elas que diziam que a odiavam e que ela se devia matar", conta Antónia Melo que apresentou esta manhã queixa na esquadra da PSP.

A filha de 11 anos não sofreu ferimentos graves apesar de, como se vê no vídeo, ter sido agredida pela colega com estaladas, socos e pontapés. Mais tarde, nessa mesma tarde, receberia mais uma bofetada de uma outra aluna do grupo de agressoras.

"Deixei o Brasil por causa da violência e não esperava, nem eu nem a minha filha, vir a passar por uma situação destas", acrescenta a mãe da rapariga que já foi convocada pela direção da escola para uma reunião esta tarde, na qual vai estar também a encarregada de educação da agressora.

O JN tentou contactar a direção da escola mas a mesma encontrava-se em reunião.