Milhares de círculos marcados em Fátima para garantir distanciamento

Francisco Pedro Hoje às 12:16

Os funcionários do Santuário de Fátima iniciaram esta quarta-feira os trabalhos de preparação para a peregrinação de 12 e 13 de outubro, com a marcação de milhares de círculos no piso do recinto de oração, uma medida destinada a assegurar o distanciamento social dos peregrinos durante as celebrações religiosas.

Nesta última peregrinação internacional aniversária do ano, que normalmente reunia mais de 200 mil pessoas, a entrada no recinto vai ser limitada a um número máximo de seis mil peregrinos, a lotação considerada segura pelo plano de contingência delineado pelo santuário e aprovado pela Direção-Geral de Saúde.

As entradas vão ser controladas pelos vigilantes do santuário e pelas forças de segurança, haverá oito pontos de acesso à esplanada de oração, os peregrinos serão obrigados a circular por corredores específicos, a usar máscara e a permanecer nos círculos pintados no solo durante as celebrações.