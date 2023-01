Jovem morre em despiste no centro de Rio Maior

Um despiste de um veículo ligeiro no centro de ​​​​​​​Rio Maior, ocorrido ao final da tarde desta quinta-feira, provocou um morto e um ferido grave.

Segundo soube o JN, na viatura seguiam dois jovens, com 17 e 18 anos, um do sexo masculino e outro do feminino. Não foi possível, para já, apurar qual deles é a vítima mortal. O óbito foi declarado no local pelas autoridades.

O despiste ocorreu na avenida dr. Mário Soares, junto ao estádio, no centro de Rio Maior. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém (CDOS), o alerta foi dado às 19.13 horas.

Ao local acorreram três viaturas dos Bombeiros de Rio Maior, com nove operacionais ao todo, além de militares da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.