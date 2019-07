Centenas de milhares de pessoas entopem Tomar para a Festa dos Tabuleiros

Francisco Pedro Hoje às 13:22 Facebook

A grande afluência à festa dos tabuleiros está a causar congestionamentos de trânsito nas principais entradas de Tomar. Às 10 horas da manhã, seis horas antes do início do desfile, a cidade estava já tomada por centenas de milhares de pessoas.

Em face desta invasão, as autoridades aconselham a quem ainda queira deslocar-se ao evento para utilizar o IC9 e a A13 para chegar a Tomar. Na cidade, os automobilistas são aconselhados a procurar os parques de estacionamento na zona do hospital e do IEFP, onde ao final da manhã ainda havia lugares para estacionar.

Segundo o comandante da PSP de Tomar, Jorge Soares, não é aconselhável utilizar a rua de Leiria e a estrada que liga Torres Novas a Tomar para entrar na cidade, dado que estas duas artérias se encontram bastante congestionadas.

A meio da manhã, nas entradas da cidade, havia registo de filas de trânsito com cerca de um quilómetro. Ainda de acordo com aquele oficial da PSP, este ano nota-se uma afluência muito maior do que a edição anterior, realizada há quatro anos.

As ruas do centro histórico da cidade de Tomar, muitas delas decoradas com milhares de flores em papel, estão também completamente lotadas de gente, havendo casos de filas para entrar nas artérias e apreciar o trabalho desenvolvido pelos moradores, ao longo dos últimos meses.

Este ano nota-se, também, uma grande afluência de excursões, oriundas de todo o país. O cortejo principal começa à 16 horas com a saída dos 748 tabuleiros da Mata dos Sete Montes, dando início ao desfile pelas ruas da cidade, até se concentrarem na praça da República, onde ocorrerá o momento alto da festa, com a benção dos tabuleiros.