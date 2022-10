Militar paraquedista alemão gravemente ferido após queda em Tomar

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:23 Facebook

Um militar paraquedista alemão ficou gravemente ferido esta quarta-feira, após ter sofrido uma queda no distrito de Santarém. Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu durante um exercício conjunto com tropas portuguesas.

A queda deu-se perto da fronteira dos concelhos de Vila Nova da Barquinha e Tomar. O Regimento de Paraquedistas, de onde o militar presumivelmente terá partido, situa-se no Polígono de Tancos, localizado no concelho de Vila Nova da Barquinha.

De acordo com a informação prestada ao JN pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o alerta da ocorrência foi dado às 18.56 horas.

Para o local foram mobilizadas cinco viaturas e 11 operacionais, entre eles os bombeiros de Vila Nova da Barquinha, a GNR e a viatura médica do Hospital do Médio Tejo, estabelecimento para onde o militar foi transportado. Ao que foi possível apurar, a vítima também recebeu apoio médico de uma unidade do exército alemão.