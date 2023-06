Dois mortos num despiste de mota em Torres Novas

Maria Anabela Silva Ontem às 19:13 Facebook

Dois homens, com 33 e 35 anos, morreram, esta quinta-feira à tarde, na sequência do despiste da mota em que seguiam, numa zona conhecida como Estrada do Relvas, em Riachos, no concelho de Torres Novas.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Médio Tejo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 17 horas. Quando os meios de socorro chegaram ao local, as vítimas "estavam em paragem cardiorrespiratória", com o óbito a ser declarado no local pelo INEM, "após 40 minutos de manobras de reanimação".

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicinal Legal, em Tomar.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu numa zona de reta, na EN243, na saída de Riachos em direção à Golegã, que esteve cerca de duas horas cortada ao trânsito.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais dos Bombeiros de Torres Novas, apoiados pelo INEM, com uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, e por uma patrulha da PSP e da GNR.

Ao local foi chamada ainda equipa do NICAV - Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.