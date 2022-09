Mulher morre em colisão de dois barcos em Alcochete. A outra embarcação zarpou

Dois barcos de pesca colidiram junto à praia do Samouco, em Alcochete, na sexta-feira à noite. Um dos barcos, onde seguia um casal tailandês que se suspeita que se dedicaria à apanha ilegal de bivalves, afundou.

Uma mulher, de 52 anos, morreu, e o homem, de 44 anos, foi transferido para o Hospital do Barreiro, onde se encontra internado. O ocupante da outra embarcação fugiu após a colisão e ainda não foi encontrado.

O comandante Diogo Branco, da Capitania do Porto de Lisboa, explicou ao JN que as duas pessoas da embarcação afundada caíram à água e foram transportadas para terra por outros pescadores de amêijoa que estavam ali perto.

Foram depois assistidas na praia do Samouco inicialmente pelos Bombeiros de Alcochete e depois pela VMER do Barreiro. A mulher foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu, e o homem, que terá fraturado um braço, encontra-se internado no Hospital do Barreiro.

A Capitania do Porto de Lisboa e o comando local da Polícia Marítima vão proceder à remoção do barco afundado, depois de várias horas a tentarem localizá-lo.