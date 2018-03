Casas inundadas e carro arrastado pelas ondas em Almada

Rogério Matos Hoje às 15:37, atualizado às 16:50 Facebook

Duas casas no Bairro do 2º Torrão, na Trafaria, sofreram inundações devido à forte ondulação que destruiu a barra de proteção e empurrou entulho e pedras para a estrada que separa as casas do mar.

Os bombeiros voluntários da Trafaria receberam o alerta para inundações na orla costeira e carros que foram arrastados pelas ondas, e pelas 15.30 horas estavam a caminho do local.

Paulo Faísca, presidente da Associação de Moradores do Bairro do 2º Torrão, conta que o carro dos bombeiros não conseguiu chegar à zona mais afetada do bairro porque a estrada de acesso está danificada pelo mar. "Há muitas casas inundadas e os bombeiros nem conseguem lá chegar", disse ao JN.

A Polícia Marítima, contactada pelo JN, estava ainda a caminho do local mas avançou que duas casas ficaram danificadas pela forte ondulação e foram evacuadas. Pelo menos um carro foi arrastado.