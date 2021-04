Barreiro investe dois milhões de euros para ter nova praia

Rogério Matos Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal do Barreiro vai transformar uma zona ribeirinha abandonada próximo do centro da cidade numa praia de rio que será das maiores da Área Metropolitana de Lisboa. A zona chama-se Caldeira Grande, junto ao moinho da Alburrica, e é composta por uma estrutura abandonada com 77 mil metros quadrados que será limpa e alvo de obras para a colocação de areia em toda a extensão que servirá para a prática de atividades lúdicas ou desportivas.

O projeto do município foi escolhido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para beneficiar do apoio de fundos comunitários, num investimento que ronda os dois milhões de euros.

De acordo com a autarquia barreirense, os reservatórios de água podem ser utilizados como um climatizador natural, para o combate a incêndios e no combate às alterações climáticas, já que a existência de estruturas desta natureza, próximas do centro da cidade, contribui para atenuar as ondas de calor.

O presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, considera que o projeto insere-se na visão de ter "uma cidade cada vez mais verde, com mais qualidade de vida, preocupada com o ambiente e com a sustentabilidade". "É esse o caminho que começámos e vamos continuar a seguir com a recuperação deste espaço, que estava ao abandono e que agora vamos devolver aos barreirenses para que possam usufruir do rio", acrescenta.