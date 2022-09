Comandante de corporação de bombeiros do Barreiro está desaparecido

Acácio Coelho, comandante da corporação de bombeiros Sul e Sueste, no concelho do Barreiro, está desaparecido desde terça-feira. A participação do desaparecimento foi comunicada à PSP.

Acácio Coelho é comandante desta corporação barreirense desde 2012 e tem passado militar. É sargento-ajudante na reserva da Força Aérea Portuguesa.

A Polícia Judiciária de Setúbal, apurou o JN, ainda não tomou conhecimento formal do desaparecimento e não está, por agora, a investigar.

O JN entrou em contacto com a corporação para obter informações sobre o caso, mas até ao momento, não foi possível falar com um elemento de comando.