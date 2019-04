Cadáver de baleia dá à costa em Grândola

Rogério Matos Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O cadáver duma baleia em elevado estado de decomposição deu à costa na tarde desta segunda-feira na praia da Raposa em Pinheiro da Cruz, Grândola.

O alerta foi dado às 15.30 horas e ao local acorreu a Polícia Marítima de Setúbal, bem como o ICNF. O cadáver será removido pela autarquia de Grândola.

Este é o quarto cadáver duma baleia a aparecer na Costa Vicentina em duas semanas e o quinto no país. No passado dia 18, uma baleia bossa com 16 metros deu à costa na praia dos Burrinhos, em Sines.

No dia 24, uma outra surgiu na Praia da Arrifana, Algezur, e no dia 25 de abril, a terceira baleia comum com 19 metros foi encontrada na Praia das Areias Brancas, em Santiago do Cacém. No mesmo dia, a norte, em Esposende, outra baleia também deu à costa.