Lancha rápida suspeita de tráfico de droga e sem registo abandonada em Tróia

Rogério Matos Hoje às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma embarcação de alta velocidade sem qualquer registo foi abandonada esta madrugada de quarta feira em Tróia, na foz do Rio Sado.

As autoridades suspeitam que se trate de uma lancha utilizada para o tráfico de droga e já informaram a Polícia Judiciária.

O alerta foi dado às 6.30 horas por pescadores à Polícia Marítima. Nessa altura, já ninguém se encontrava junto da mesma.

Os elementos da Polícia Marítima constataram que não se encontrava ninguém a bordo da embarcação e que nas imediações do local se encontravam cerca de 130 bidões de combustível.

A embarcação de alta velocidade e os bidões de combustível foram apreendidos pelos elementos da Polícia Marítima, tendo sido recolhidos com o apoio do navio NRP Figueira da Foz, da Marinha Portuguesa, para serem alvo de investigação.

A investigação vai agora apurar se esta lancha estará relacionada com o camião que foi recentemente encontrado abandonado na zona da rampa das baleias, no Estuário do Sado.