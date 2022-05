Jovem de 16 anos morre em largada de touros na Moita 

Um jovem com 16 anos faleceu esta madrugada após ser colhido por um touro durante uma largada de touros na Moita. A morte ocorreu cerca das duas horas da madrugada no centro da vila, onde decorriam as largadas de touros no segundo dia das Festas de Maio.

O jovem foi assistido por uma equipa da Cruz Vermelha e levado para o posto de socorro montado junto da zona da largada, na Avenida Teófilo de Braga. Foi transportado em estado crítico, inconsciente, para o Hospital do Barreiro, mas viria a falecer vítima dos ferimentos.

Pedro Raposo, membro do Conselho Coordenador das Festas das Moita, lamenta a morte ocorrida no segundo dia do certame e apela aos cuidados a ter junto dos touros durante as largadas. "Existem informações por toda a festa a apontar os cuidados que deve haver durante as largadas, como não se aproximar em demasia dos touros, mas nunca é demais reforçar estes cuidados".