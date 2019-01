Aeroporto do Montijo faz disparar negócio das casas de luxo

Rogério Matos Hoje às 13:08 Facebook

Proximidade e bons acessos a Lisboa são atrativo para quem quer viver junto ao rio. Preço dos imóveis acima da média nacional.

O anúncio do novo aeroporto do Montijo está a acelerar a venda de casas no Montijo e em Alcochete, principalmente os empreendimentos de luxo, onde tem havido uma crescente procura e um interesse de investidores em arrancar com projetos imobiliários que ficaram parados após a crise de 2011. Todos querem aproveitar os benefícios de um investimento da ANA Aeroportos no total de 1,15 mil milhões de euros, dos quais 500 milhões são destinados à nova infraestrutura aeroportuária na margem sul.

O investimento imobiliário de luxo, principalmente em Alcochete, está a crescer, graças ao grupo Libertas, responsável pela exploração do empreendimento "Praia do Sal", na zona ribeirinha, e o futuro Tagus Bay, junto à praça de touros. Os responsáveis da empresa consideram que o novo aeroporto do Montijo é favorável para a região e, principalmente, para quem procura habitações premium junto ao Tejo e de acessos fáceis à capital.