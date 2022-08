GNR autua 46 infratores por caravanismo e campismo ilegal em Sines 

A GNR de Santiago de Cacém levou a cabo esta madrugada de terça-feira uma mega ação de fiscalização ao caravanismo e campismo ilegal na área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Foram autuados 46 infratores, entre os quais 26 pela prática de caravanismo ilegal e 20 por campismo selvagem, ou fora da zona permitida.

A Operação "Verão Seguro 2022" decorreu entre as praias de Porto Covo e São Torpes, no concelho de Sines, e decorreu entre as cinco e as nove horas da manhã desta terça-feira. Estiveram no terreno militares do Destacamento de Santiago de Cacém, que organizou a operação, do Montijo, e ainda do Destacamento de Controlo Costeiro de Sines da Unidade de Controlo Costeiro (UCC).

Os proprietários das autocaravanas parqueadas ilegalmente foram alvos de contraordenações entre os 150 e os 250 euros, enquanto os campistas que realizavam o chamado campismo selvagem foram alvo de contraordenações por violação do regulamento dos parques de campismo. Estes autos serão enviados para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).

A GNR alerta que o campismo e caravanismo ilegal ou irregular em área protegida pode conduzir a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública. Os militares vão continuar a sensibilizar os caravanistas e campistas para adotarem um comportamento mais responsável e amigo do ambiente, especialmente nestas áreas protegidas.