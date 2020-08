Iniciada intervenção arqueológica no acampamento romano do Alto da Pedrada

Hoje às 17:43 Facebook

O município de Arcos de Valdevez, em Viana do Castelo, informou que arrancaram esta segunda-feira os trabalhos arqueológicos no recinto fortificado do Alto da Pedrada, que permitirão conhecer mais detalhes sobre "um dos acampamentos romanos melhor conservados do Noroeste Peninsular".

Em comunicado, a autarquia recorda que o Sítio do Alto da Pedrada está situado na Serra do Soajo, a uma altitude de 1416 metros, em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês. A condição especial de isolamento, longe das estradas e dos núcleos de povoamento da zona, facilitou a preservação de grande parte do recinto fortificado e até de três das características portas de entrada originais.

