Presidente da Câmara de Caminha diz que grupos de dezenas de pessoas se juntam em locais ermos a beber.

A GNR dispersou nas últimas semanas vários ajuntamentos de jovens, à noite, que se encontravam para confraternizar em locais ermos do concelho de Caminha.

O presidente da Câmara, Miguel Alves, está preocupado com as consequências sanitárias de uma prática que eventualmente tende a agudizar-se com o pico do verão. Apela à multa como forma de dissuasão.