Diogo tem uma nova mão mioeléctrica oferecida pelo humorista Fernando Rocha

Diogo Farinhoto, o menino 10 anos de Caminha, que nasceu sem a mão direita, tem uma nova prótese oferecida pelo humorista Fernando Rocha.

Durante a fase de crescimento, Diogo tem de renovar periodicamente a prótese. Desde que nasceu, é a terceira vez que muda e cada mão mioelétrica custa, em média, 16 mil euros.

A família debatia-se com dificuldades para a aquisição. Fernando Rocha realizou, em janeiro, um espetáculo solidário, que encheu o Pavilhão Municipal de Caminha. Com o apuro de 13 mil euros e o apoio de uma empresa especializada, o objetivo de ajudar Diogo foi alcançado.

Foi o próprio Fernando Rocha que o revelou na página oficial no Facebook. E hoje o artista voltou a fazer uma outra publicação a anunciar a novidade: "Já chegou a mão do Diogo, que sejas feliz amigo e quando essa mão deixar de ser compatível com o teu tamanho, voltaremos a fazer um espectáculo para adquirir outra prótese, fica aqui a promessa. Um grande abraço meu bom amigo."

A família do menino esperava há mais de um ano por ajuda, conforme o JN noticiou na altura.