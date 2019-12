Funeral de português morto pela polícia na Suíça realiza-se após o Natal

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 22:13 Facebook

O funeral do emigrante português morto pela polícia há uma semana em Genebra, na Suíça, realiza-se no próximo dia 26 em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha.

Dionisio Cândido Pereira da Cunha, de 50 anos, foi abatido a tiro por um agente da polícia suíça, alegadamente em contexto de violência doméstica, após ter baleado a mulher num braço.

O caso ocorreu pelas 8.30 horas (9.30 em Portugal continental) de segunda-feira, dia 16, após vizinhos terem dado o alerta. Quando a polícia chegou ao local, no bairro de Acacias, onde o casal vivia, com dois filhos, de seis meses e dois anos de idade, o homem estaria a empunhar uma arma de fogo e tentou fugir. Foi atingido na cabeça, ficou ferido e foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistir.

O corpo do português será trasladado para Portugal, após o Natal. Estará em câmara ardente na Igreja Matriz de Vila Praia de Âncora, no dia 26 de dezembro, quinta-Feira, pelas 14 horas. Vai a sepultar no mesmo dia, pelas 15 horas no cemitério local.