Carro de presidente de junta de Vila Praia de Âncora arde à porta de casa

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma viatura particular do presidente da junta de Vila Praia de Âncora ardeu na madrugada de quarta-feira, junto à porta da habitação do autarca.

Carlos Castro afirma que se tratou de fogo posto e que o carro será, ainda esta quarta-feira, alvo de perícia por uma brigada criminal da GNR.

A avaliação feita pelos peritos ditará a apresentação de uma queixa pelo presidente de junta, que atribui o sucedido "a questões políticas" que já têm originado outras situações no passado.

"Isto foi fogo posto. O próprio mecânico disse isso, porque o motor está intacto e o incêndio começou pelas traseiras da viatura. Para mim isto tem a ver com motivos políticos. Só pode ser porque pessoas que me queiram mal não tenho e nunca tive na vida", declarou o autarca.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Eram cerca das três e meia da manhã, quando acordei com uma explosão (...) Abri a porta e vi o carro a arder. Ainda tentei apagar com uma mangueira, mas já estava tudo perdido. Depois vieram os bombeiros, mas o carro está completamente destruído", contou.

Segundo Carlos Castro, a viatura "tinha baixo valor comercial e já com 130 mil quilómetros, estava em bom estado e era utilizada para serviço da junta".

Recorde-se que em outubro passado, Carlos Castro foi alvo de uma queixa por parte do presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, por, alegadamente, ter ameaçado com uma faca o vice-presidente daquela autarquia, Guilherme Lagido, no gabinete deste. O presidente de Junta reagiu, apresentando também uma queixa por difamação contra Miguel Alves e Guilherme Lagido.