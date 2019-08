Explosão por acumulação de gás provoca dois feridos em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:28 Facebook

Uma explosão por acumulação de gás numa habitação em Caminha provocou, este sábado, às 9.19 horas, dois feridos.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, um adulto sofreu queimaduras de primeiro grau e uma criança de cinco anos ferimentos leves. As vítimas são emigrantes portugueses em França.

"Não houve danos materiais, nem rebentamento de botija de gás. Apenas ignição de gás concentrado no interior de um anexo da habitação", informou a fonte.

De acordo com informação do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, a ocorrência foi registada numa habitação unifamiliar na rua do Pombal, na vila de Caminha. Terá afetado apenas a divisão onde a situação ocorreu. Prestaram socorro os Bombeiros de Caminha, VMER do Alto Minho, SIV de Valença e GNR.