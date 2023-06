Padre de Caminha fala com vacas a caminho das missas na serra d'Arga

O padre Paulo Emanuel Dias, de 42 anos, pároco de sete paróquias de Caminha, publicou esta quarta-feira, no Instagram, um vídeo a "conversar" com vacas e a ouvir a cantora espanhola Rosalía, na estrada a caminho da Serra d'Arga.

Conhecido por, todos os anos em janeiro, protagonizar uma bênção dos animais na capela de Santo Antão, em Venade, a que costumam comparecer cães, gatos, patos, aves, tartarugas e até cavalos, o pároco Paulo Emanuel Dias encontra-se de baixa médica. Ao "Jornal de Notícias", contou que a publicação "é uma forma de estar presente", numa altura em que os paroquianos reclamam da sua ausência.

No vídeo, gravado no inverno e hoje publicado, em que cumprimenta e pede passagem às vacas que se atravessam no seu caminho quando vai a subir a serra, o padre Paulo Emanuel escreve: "O patriarca das Argas dirige-se apressadamente para as paróquias, mas tem que parar. Há que ter em conta que a estrada não é toda nossa. As criaturas também têm o seu espaço e é necessário contar com isso!".

"Acontece falar com as vacas e com os rebanhos lá em cima. É normal", comentou, divertido, o pároco das três freguesias de Arga (São João, de Baixo e de Cima) e de Azevedo, Gondar, Orbacém e Venade. "Tenho milhares de fotografias e vídeos feitos ao longos destes anos todos", afirmou, referindo que outra das gravações em que fala com um rebanho foi feita num local que o Bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, falecido em setembro de 2020, chamava de "jardim do Éden".



"Em Arga de Cima, na Gandra, existe um largo, em que vão para lá as ovelhas, as galinhas, os perus e não sei que bichos mais. Juntam-se todos, estão ali todo o dia soltos, convivem com as pessoas, e ao fim do dia, vai cada um para a sua casa", conta o sacerdote.

"Tenho saudades e as pessoas também. Já me disseram: vem aí o São João das cerejas. É no 24 de junho", disse ao JN o pároco, que entre outras funções exerce também a de diretor espiritual do Seminário Diocesano de Viana do Castelo.

O sacerdote prometeu que, "em breve, vai regressar devagarinho". "Quando morreu o padre de Mixões da Serra, saiu uma notícia que dizia: 'Morreu o padre que benzia os animais'. Quando eu morrer, façam uma notícia a dizer: 'Morreu o padre que falava com as vacas'", rematou, divertido.