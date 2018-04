Homem que desapareceu de hospital em Melgaço encontrado morto

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:46 Facebook

Foi encontrado ao final da manhã desta segunda-feira, já cadáver, o homem de 63 anos, utente da Unidade de Cuidados Continuados de Melgaço, que estava desaparecido desde a tarde de domingo.

Segundo fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, que confirmou a situação, as buscas no centro daquela localidade para encontrar a vítima, decorriam desde ontem cerca das 17.30 horas. Estiveram envolvidas na operação patrulhas da GNR e equipas dos Bombeiros de Melgaço.

O homem foi encontrado sem vida lugar de Louridal, vila de Melgaço. Desconhecem-se ainda as circunstâncias do desaparecimento.