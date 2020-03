Cinco bombeiros de quarentena no quartel de Monção após transporte de emigrante infetado

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 02:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro mulheres e um homem, com idades entre os 25 e os 40 anos, bombeiros da corporação de Monção, estão isolados há 48 horas no quartel, após terem contactado com um emigrante infetado.

Vão cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória, porque estiveram envolvidos no transporte do doente de ambulância entre a freguesia de Merufe, em Monção, e o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde local, assim como no seu reencaminhamento para o hospital de Viana.

Segundo o Comandante da corporação, José Passos, o caso do homem de 64 anos, vindo de França e que acabou por acusar positivo para Covid-19, foi tratado como socorro para uma situação de "dispneia", após um alerta recebido na quinta-feira à noite via CODU.

"Fomos buscar o doente a casa como se fosse um caso de dispneia. Depois do contacto com o doente é que nos apercebemos da situação. Foi para o SUB e depois para Viana", contou José Passos, comentando: "Houve aqui falhas que não devia ter havido, mas no tempo em que estamos nem vale pena falar nisso".

O emigrante de 64 anos, recém-chegado de França, acusou Covid-19, mas, de acordo com o Comandante dos Bombeiros de Monção, a autoridade de saúde na ULSAM recomendou, "de imediato, antes de ser conhecido o resultado, isolamento da tripulação". "O resultado positivo infelizmente chegou de madrugada. Eles estão bem. Já vamos quase para o terceiro dia e não apresentam sintomas que indiquem que estejam infetados. Estão numa ala do quartel com acesso ao exterior e não têm contacto com os restantes bombeiros", conta.

As quatro mulheres, algumas delas com filhos pequenos, e o homem, estão confinados ao mesmo espaço. "Optou-se por esta solução porque têm família e é melhor para não contagiarem os familiares. Eles sentem-se em casa. Demos-lhes as melhores condições possíveis", disse o Comandante José Passos, adiantando que estes "receberam apoio psicológico disponibilizado pela Câmara Municipal". "Acataram a quarentena, mas não é fácil e por isso pedimos esse apoio", concluiu.