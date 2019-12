Jovem de 21 anos morre em colisão na EN202 em Monção

Ana Peixoto Fernandes Ontem às 23:53 Facebook

Um jovem com 21 anos morreu esta noite de quinta-feira, cerca das 21.47 horas, numa colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Nacional 202, na zona da União de Freguesias de Messegães, Valadares e Sá, em Monção.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, confirma o óbito. A vítima era natural de Melgaço.

Segundo José Codesseira, Comandante dos Bombeiros de Melgaço, a vítima teve de ser desencarcerada, entrou em paragem cardiorrespiratória e foi transportada em manobras continuas de reanimação pela SIV de Valença até ao Serviço de Urgência Básico (SUB) do Centro de Saúde de Monção.

O jovem conduzia e viajava sozinho numa das viaturas. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, condutor da outra viatura envolvida no violento acidente. O homem com 47 anos, saiu do carro pelo próprio pé, "estava a deambular no local e foi dado como ferido ligeiro". A EN202 esteve encerrada totalmente ao trânsito cerca de 45 minutos. Foi reaberta uma das faixas de rodagem no sentido Melgaço-Monção às 22.50 horas.

No local estiveram, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo (CDOS), 19 operacionais com oito veículos das corporações de Melgaço e Monção e da GNR.