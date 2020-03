Monção encerra equipamentos públicos e cancela Feira da Foda

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:55 Facebook

A Câmara de Monção determinou o encerramento de equipamentos e o cancelamento de todos os eventos públicos devido ao Covid-19.

Segundo fonte do município, serão encerrados o cineteatro e a piscina daquela vila, e cancelados eventos com previsão de grande participação do público, como a Feira da Foda de Pias, prevista para os dias 20, 21 e 22 de Março.

Também as comemorações do Dia do Município, que incluíam diversos atos públicos na quinta-feira, foram canceladas.

A proximidade com a Galiza e o surgimento de novos casos de coronavirus na zona de Vigo, terão pesado também na decisão da autarquia, tendo em conta a grande afluência de galegos em eventos e equipamentos como as piscinas, daquele município.

A Feira da Foda que se realiza na típica aldeia de Pias, em Monção, recebeu no ano passado cerca de 25 mil pessoas. E a organização esperava este ano atingir a fasquia das 40 mil.

Devido ao evento a hotelaria da região estava "praticamente esgotada" para as datas do evento, 20, 21 e 22 de março. A atração da feira é um prato típico de cordeiro assado no forno, que, noutro tempo, a população batizou de Foda.

A decisão de suspender este e outros eventos, e o encerramento de equipamentos, irá manter-se por tempo indeterminado.