Monção serve "Foda" take away na Páscoa

A Câmara Municipal de Monção anunciou, esta terça-feira, que os restaurantes daquele município vão servir, em regime de take away, durante a Páscoa, o prato de cordeiro assado, que localmente é conhecido por "Foda". Segundo aquela autarquia, o objetivo é manter a tradição pascal na mesa da população do concelho. O 'Cordeiro à Moda de Monção', que ganhou fama pelo nome brejeiro de "Foda à Monção", é assado num alguidar de barro em forno de lenha.

O título do prato está associado à crença de que os criadores de gado da região "engordavam" (inchavam) os animais, colocando sal na forragem e dando-lhes a beber muita água, antes de os vender nas feiras. Os animais pareciam gordos e eram comprados a bom preço, e diz-se que, quando os compradores se apercebiam do logro, porque o gado "emagrecia" (desinchava) passado algum tempo, exclamavam à boa maneira do Minho: "Que foda!".

"O termo tanto se popularizou que o prato passou a designar-se, por estas bandas, como foda. De tal modo que é frequente, pelas alturas festivas, como a Páscoa, ouvir dizer: "Ó Maria, já meteste a foda?"", refere hoje a Câmara de Monção num comunicado, onde anuncia que "quem aprecia esta maravilha gastronómica de Portugal, pode degustá-la na tranquilidade do lar, uma vez que vários restaurantes de Monção vão ter disponível, em regime de take away, este prato autêntico com sabor único, que tanto diz à comunidade monçanense".

Na freguesia de Pias, em Monção, realiza-se desde 2017 uma "Feira da Foda", que atrai milhares de pessoas de todo o país e emigrantes. As edições de 2020 e 2021 foram canceladas devido à pandemia.