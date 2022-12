Octogenário morre em despiste com trator em Monção

Um homem de 83 anos morreu, esta terça-feira, após se ter despistado de trator numa zona agrícola em Barbeita, Monção.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o incidente ocorreu em zona agrícola de difícil acesso no Lugar de Barbeita, e a vítima estaria a carregar feno quando caiu "de cima do reboque do trator e embateu com a cabeça".

O alerta para a ocorrência foi às 15.35 horas, tendo sido ativado para o local um helicóptero do INEM. O meio aéreo acabou, no entanto, por ser desmobilizado e a vítima foi transportada em paragem cardiorrespiratória para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Monção, onde acabou por falecer.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros de Monção e SIV de Melgaço.