Vida de antigamente nas aldeias subiu ao palco

Projeto comunitário retratou dia a dia do povo nos anos 50 e 60 e como ainda se mantém em freguesias rurais do concelho.

O cacarejar do galo, o balir das ovelhas, as vacas a pastar nos campos, o cavar da terra, o cegar da erva, o trabalho do linho, o lavar a roupa no tanque comunitário, o moer do milho e o amassar e cozer o pão no forno de lenha. Homens e as mulheres de mãos calejadas e vestes rudes, relataram este domingo o seu tempo.

Um retrato da vida nas aldeias, como ela era nos anos 50 e 60, e que ainda vai sobrevivendo em terras do interior do concelho de Monção, foi ontem apresentado num espetáculo que resultou do projeto comunitário 'Trilogia dos Vales'.