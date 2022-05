Avaria de ETAR provoca descarga poluente no rio Coura 

Uma descarga no rio Coura, em Paredes de Coura, está a deixar uma mancha de poluição no curso de água. Em causa está uma avaria na ETAR do concelho.

Fonte oficial da GNR adiantou ao JN que uma equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente esteve no local e confirmou a descarga. Devido a uma avaria da ETAR, ocorrida esta terça-feira ao final do dia, "teve de ser feito um bypass diretamente para o rio. Aguarda-se que a ETAR seja reparada para cessar" o problema, adiantou a guarda.

Uma foto tirada em Formariz e enviada ao JN mostra como as águas do rio ficaram poluídas na sequência da descarga.

A GNR adiantou ainda que já informou a Agência Portuguesa do Ambiente e irá levantar um auto de contraordenação.