Incêndios lavram em zonas florestais de Paredes de Coura e Caminha

Dois incêndios lavram esta terça-feira à noite em zonas florestais de Paredes de Coura e Caminha. O combate envolve um total de 41 operacionais de três corporações de bombeiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, por volta das 19 horas, deflagrou um incêndio no lugar da Cidade, da freguesia de Formariz, numa zona próxima da vila de Paredes de Coura.

Inicialmente, num local próximo de habitações. Após mais de três horas de fogo, o combate "está a correr favoravelmente (22.30 horas) e não há casas em risco". A ocorrência cinge-se a uma zona florestal "como povoamento misto e mato". Estão no terreno 26 operacionais com sete viaturas dos Bombeiros de Paredes de Coura.

No concelho de Caminha, na serra d'Arga, lavra desde as 20.34 horas outro incêndio, que começou na envolvente do mosteiro de São João d'Arga e avançou em direção a uma zona de eólicas.

Combatem o fogo 15 bombeiros com quatro veículos das corporações de Caminha e Vila Praia de Âncora.