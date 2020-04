Câmara de Ponte de Lima cancela festas e eventos até agosto

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:09 Facebook

A Câmara Municipal de Ponte de Lima anunciou o cancelamento de todos os eventos e festas organizados pelo município até agosto. Em causa estão os riscos inerentes à Covid-19.

Vaca das Cordas, Festival Internacional de Jardins, Feira da Caça, Pesca Lazer, Marchas de São João, Feira do Cavalo e Jogos Equestres, que todos os anos arrastam milhares de pessoas, foram cancelados. No total ficam sem efeito 23 iniciativas.

"Esta medida considera-se fundamental para conter as possíveis linhas de contágio, e assim controlar a pandemia", justificou ontem à noite em comunicado a Câmara Municipal. "Esperemos que estas medidas possam contribuir para o controle da pandemia e assim permitirmos em segurança, avançar com todos os eventos agora cancelados, em 2021", acrescenta a nota do município.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51 mil. Dos casos de infeção, cerca de 190 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o último balanço feito pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira, e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira.

As Feiras Novas, previstas para 4 a 9 de setembro, continuam, para já, na agenda.