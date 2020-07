Fogo atinge três freguesias de Ponte de Lima, "meios são insuficientes"

Um incêndio de grandes proporções atinge, este sábado à tarde, três freguesias do concelho de Ponte de Lima, estando os meios de combate a tentar controlar a aproximação das chamas a zonas habitadas.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, que comanda as operações, "os meios no local, cerca de 60 bombeiros, são insuficientes para a dimensão do incêndio".

Arde com muita intensidade com habitações por perto

"Já estiveram cá dois meios aéreos, mas tiveram que reabastecer. Estão afetos às operações mas não estão a operar porque perderam autonomia", declarou aquele responsável pelas 16.20 horas, numa altura em que "a situação está a correr desfavoravelmente".

O incêndio começou em Fojo Lobal cerca das 10 horas e, de acordo com o comandante Carlos Lima, atinge não só aquela freguesia como a de Cabaços e Vitorino de Piães. "Arde com muita intensidade com habitações por perto. Os meios no terreno estão em trabalhos mas são insuficientes para a grande frente de incêndio que temos. Com o que temos, estamos a dar prioridade às zonas de Fojo Lobal e Cabaços e entretanto espero que os meios aéreos cheguem rapidamente", comentou.

"As temperaturas são muito altas e a parede de fogo já tem uma altura muito significativa e os operacionais têm muita dificuldade em aproximar-se", acrescentou.

Carlos Lima referiu ainda que "a GNR está no local a fazer o reconhecimento no terreno e neste momento não temos qualquer tipo de dificuldade nas habitações. Não houve necessidade de evacuar [nenhuma habitação] e se houver estamos preparados para atuar. Neste momento a população está segura".