Homem mutilado nos genitais encontrado morto e mulher amarrada e ferida

Um homem espanhol de 50 anos foi encontrado morto, esta quarta-feira de manhã, numa casa alugada, em Ponte de Lima. A mulher, de 40 anos, estava amarrada e ferida, e teve de receber assistência hospitalar.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 8.42 desta quarta-feira. O casal, de nacionalidade espanhola, foi encontrado numa casa alugada na rua de Aluzelas, freguesia de Gondufe, Ponte de Lima.

Segundo confirmou ao JN a mesma fonte, o homem foi mutilado nos genitais e a mulher, com ferimentos ligeiros, encontrava-se amarrada, com fios elétricos, com as mãos atrás das costas. Foi transportada para o hospital de ULSAM em Viana do Castelo.

Quando os meios de socorro chegaram à habitação, a mulher terá indicado como suspeito um "ex-companheiro".

A PJ foi chamada ao local, onde estão a VMER, a GNR e os Bombeiros de Ponte de Lima.