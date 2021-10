"Onda Rosa" invadiu aldeia de Ponte de Lima

Uma caminhada, que reuniu várias centenas de pessoas, pintou este domingo de cor de rosa a freguesia de Calheiros, em Ponte de Lima.

A iniciativa solidária "Caminhada Rosa" realizou-se no âmbito do Mês de Prevenção do Cancro da Mama e, segundo a organização, contou "com mais de 900 inscrições". O valor angariado (cinco euros por pessoa no ato de inscrição) reverterá para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Apesar da chuva, a caminhada com sete quilómetros cumpriu-se com grande adesão, criando uma "onda rosa" que atravessou a aldeia.

A organização foi do Zumba Fitness-Centro de Motricidade de Calheiros.