Derrocada destrói parte de muralha da fortaleza de Valença

Uma parte da muralha da fortaleza de Valença ruiu este domingo, na sequência de chuvas torrenciais que assolaram a região.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Valença, ficou afetada "uma extensão considerável de pano de muralha, voltada ao rio Minho, na zona da Coroada". E "em principio não há risco de continuidade da derrocada, mas a Proteção Civil está no terreno a avaliar". A situação terá sido reportada ao município, após a hora de almoço.

Nas redes sociais, a Câmara Municipal informa que "na sequência do alerta vermelho, que vigorou até às 12 horas de hoje, as condições meteorológicas fortemente adversas tiveram impacto em diversas áreas da zona urbana e das zonas rurais do concelho, à imagem do que sucedeu em todo o distrito". Descreve um cenário de "inundações e aluimentos de terra e até a queda de parte do pano de muralha da Fortaleza, na zona da Coroada voltada para a Raposeira".

Aquele município apela ainda aos cidadãos que "na medida do possível, possam evitar sair de casa e circular nas estradas, apelando à máxima precaução se o tiverem de fazer, nomeadamente nas zonas mais afetadas, como é o caso da EN13, onde se formaram diversos lençóis de água e inundações".

Informa ainda que o Serviço Municipal de Proteção Civil de Valença "encontra-se totalmente mobilizado, no terreno, a tentar dar a resposta mais célere possível às inúmeras ocorrências relatadas".