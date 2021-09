Padre mandatário agita campanha em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 07:17 Facebook

Mediático Ricardo Esteves escolhido pelo presidente da Câmara.

A apresentação, há dias, do pároco Ricardo Esteves pelo presidente da Câmara de Valença, Manuel Lopes (PSD), como "mandatário para a juventude" está a animar a campanha naquele município. A situação gerou críticas por parte do movimento Cidadãos por Valença, liderado por António Dias, candidato independente à Câmara, após ter sido preterido pelo seu partido (PS) na escolha do cabeça de lista. O movimento publicou no Facebook um comunicado em que associa o mediático sacerdote, pároco de Taião, Sanfins, Boivão, Gondomil e Gandra, em Valença, à candidatura de Manuel Lopes.

"Nem o desespero de um candidato, por maior que seja, pode levar a um ato tão baixo de promoção e promiscuidade entre política e igreja", lê-se no comunicado, que "repudia veementemente este tipo de política". E acrescenta: "Dá a entender que voltámos ao tempo antes do 25 de Abril, em que as homilias nas eucaristias se transformavam em comícios políticos".

Em causa está um evento organizado pelos jovens do Arciprestado de Valença, em que Manuel Lopes, depois de ser chamado ao palco e de saudar os jovens, se referiu a Ricardo Esteves como "mandatário para a juventude nos próximos anos" no concelho.

Contactados pelo "Jornal de Notícias", nenhum dos intervenientes, o autarca e recandidato do PSD e o pároco, quis prestar declarações sobre o assunto.