Reis Magos distribuíram seis toneladas de rebuçados na Eurocidade Valença-Tui

A Cavalgata de Reis de Valença-Tui já se tornou uma tradição que, a cada ano, atrai mais gente e torna mais intensa uma chuva de rebuçados sobre a assistência.

Eurocidade voltou este domingo a receber os Reis Magos, num desfile colorido e alegre, que atravessa a fronteira e faz as delicias de miúdos e graúdos. Seis toneladas de doces foram distribuídos (atirados pelo ar) por Melchior, Gaspar e Baltazar aos muitos espetadores que se apinharam ao longo dos cerca de 3,5 quilómetros, entre aquelas duas cidades portuguesa e espanhola.



"Esta Cavalgata tem dez anos (11ª edição) e é para continuar. A adesão das pessoas cada vez é maior e cada vez há mais carros alegóricos. Este ano vieram 17 carros e juntamos à volta de seis toneladas de rebuçados, 1500 quilos do município de Valença e 4500 de Tui", disse o presidente da Câmara de Valença, Manuel Lopes, referindo que aquele evento "é único no Mundo". "Não existe outra Cavalgata internacional além desta", comentou.

Os Reis Magos saíram do largo da Estação de Valença, cerca das 16.00 horas, atravessou a ponte internacional (antiga), por volta das 17h e terminou no Passeio da Corredoira em Tui às 18.00 horas. Ali realiza-se durante cerca de duas horas uma festa de receção dos Reis Magos. Em Espanha, a tradição dos Reis tem grande expressão. Equivale ao Natal português. Esta segunda-feira é feriado no país vizinho.