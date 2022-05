Veículo sem condutor em testes para fazer ligação entre Valença e Tui

Uma viatura sem condutor foi testada na ponte metálica sobre o rio Minho, que liga Valença e Tui, transportando os autarcas das duas cidades. O veículo autónomo está em fase de testes em estradas reais pelo Centro Tecnológico de Automobilismo da Galiza (CTAG), no âmbito do projeto Shuttle. E poderá, no futuro, ser adotado para fazer a ligação regular naquela região transfronteiriça.

"Nestes testes do projeto europeu 5GMOBIX está a ser analisado o impacto na condução e funções autónomas das novas implantações de rede 5G em ambientes fronteiriços", informou a Câmara de Valença, em comunicado, referindo que, "após a demonstração realizada, o CTAG pretende apresentar uma proposta aos municípios de Valença e Tui para que possam ter, no futuro, este serviço de shuttle (vaivém) autónomo e sustentável a realizar, regularmente, ligações turísticas entre os dois centros históricos".

De acordo com a nota, o projeto "poderá fazer parte da Agenda Urbana da Eurocidade Tui-Valença", nomeadamente no sentido de "favorecer a proximidade e a mobilidade sustentável".

Esta foi a segunda vez que o veículo foi testado na fronteira Valença-Tui. Em outubro de 2021, tinha sido realizada uma demonstração do projeto, com os delegados da Comissão Europeia.

"O impacto nestes revisores e parceiros da Comissão Europeia que estiveram presentes foi tão positivo que solicitaram que o evento final do projeto fosse realizado neste mesmo local. Este evento está previsto para setembro de 2022 e contará com a presença de representantes técnicos e especialistas neste tipo de tecnologia de vários países (França, Alemanha, Finlândia, Holanda, Bélgica, Grécia, Turquia, China, Coreia, Portugal e Espanha)", indica o comunicado.

São parceiros deste projeto, entre outros, a NOS, Telefónica, Nokia, Siemens, Infraestruturas de Portugal, Dirección General de Tráfico.