GNR entrega cabazes a idosos que vão passar o Natal sozinhos

A GNR está a entregar cabazes a idosos que vão passar o natal sozinhos nos concelhos de Viana do Castelo e Caminha. A campanha solidária "Natal Mais Feliz" foi organizada pelo Destacamento da GNR de Viana em colaboração com estabelecimentos de ensino dos dois concelhos.

Segundo o Comandante de Destacamento, Pedro Costa, foram identificados durante a ação, que ainda está a decorrer até ao fim do ano, idosos que vivem sozinhos, longe dos filhos, em casas sem eletricidade ou ligação à rede pública de abastecimento, e que, este ano, devido à pandemia vão passar o Natal sem visitas.

"Muitos não têm eletricidade em casa, nem água potável. Alguns têm família, filhos, mas por zangas do passado acabam por não manter laços ou ter ligação com eles. Outros que tradicionalmente passariam o Natal com familiares distantes, emigrantes, que não vêm devido à pandemia, vão ter de passar o Natal sozinhos", relatou esta quarta-feira o comandante Pedro Costa, durante uma das ações de entrega de cabazes que bateu à porta de Vitalina, de 87 anos, com 11 filhos, e que vive sozinha em Alvarães, Viana do Castelo.

O resultado da iniciativa "é uma felicidade enorme no rosto destes idosos, que não estavam a contar com o cabaz", confessa Pedro Costa, acrescentando: "é isso que faz com que continuemos a trabalhar todos os dias neste âmbito".