O filme "Sombra - Uma mãe sabe", inspirado na história do rapto do Rui Pedro, o menino de Lousada que desapareceu aos 11 anos, vai começar a ser filmado em setembro em Viana do Castelo.

Rui Pedro desapareceu da Lousada a 4 de março de 1998 quando tinha 11 anos e, mais de duas décadas depois, o seu paradeiro continua desconhecido, com o único condenado no âmbito deste caso a reafirmar a sua inocência.

