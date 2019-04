Hoje às 17:36 Facebook

O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios vai ser assinalado, em Viana do Castelo, com a abertura e entrada gratuita nos museus municipais até à meia-noite do dia 18 de abril.

No Museu de Artes Decorativas estará patente, durante a quadra pascal, uma mostra do património religioso com peças de arte sacra, como cruzes, casulas, estolas e cerca de três dezenas de pias de água Benta.

