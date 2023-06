Milhares na peregrinação anual a Santa Luzia

Milhares de pessoas subiram este domingo o monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, em mais uma peregrinação ao templo do Sagrado Coração de Jesus.

A procissão remonta a 1918, altura em que a população daquela região fez uma promessa para que fosse poupada à epidemia pneumónica que gerou uma onda de mortes.

Todos os anos, os peregrinos percorrem o trajeto de cerca de cinco quilómetros desde a cidade até ao templo. Vão a pé e em oração, a cumprir promessas, muitas delas relacionadas com problemas de visão. Santa Luzia é a padroeira dos olhos e dos oftalmologistas.

No final da procissão, realiza-se uma missa, este ano celebrada, mais uma vez, pelo Bispo da Diocese de Viana do Castelo, D. João Lavrador.

Na página oficial da Confraria de Santa Luzia, consta que a história da peregrinação está relacionada com a pandemia de há um século. "Em 1918 a peste pneumónica assolava toda a população e na cidade de Viana do Castelo realizou-se uma procissão, a 10 de novembro, onde se prometeu subir ao monte de Santa Luzia e fazer a consagração à imagem do Sagrado Coração de Jesus aí presente, se a peste parasse", pode ler-se no site. "Tal facto registou-se e, por isso, a promessa teve de ser cumprida. Impedidos de o fazer em 1919 e 1920, só no ano de 1921 a promessa foi cumprida e repetida todos os anos".

"Atualmente, a peregrinação, com Eucaristia, ocorre no fim de semana depois da semana em que se celebra o Corpo de Deus. A ela acorrem todas as paróquias do arciprestado de Viana", conclui.