Cerveira transforma antigo quartel de bombeiros em biblioteca

A Câmara de Vila Nova de Cerveira anunciou esta sexta-feira o início, após o verão, de obras de reconversão do antigo quartel de bombeiros da localidade em biblioteca municpal. A obra representa um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros. O edifício acolherá também Serviços Municipais de Intervenção Social (SMIS) e da Segurança Social.

"Com o lançamento de concurso previsto para o mês de julho, a intervenção no Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários visa uma recuperação generalizada do interior do imóvel localizado à entrada do centro histórico", informa a autarquia, adiantando que o início da execução da obra "está previsto para entre os meses de setembro ou outubro."

A relocalização da biblioteca libertará o edifício do Solar dos Castros, onde funciona atualmente, no centro da vila para acolher, ao que tudo indica, o Museu da Bienal de Cerveira.

Também os serviços Municipais de Intervenção Social e da Segurança Social, libertarão imóveis que, segundo informação da Câmara, "a curto prazo, serão demolidos para executar a 2.ª fase da requalificação da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira, onde nascerá um amplo campus escolar".

A obra tem um prazo de execução de oito meses, terá uma comparticipação comunitária de 85% (628 mil euros) do FEDER, através do Programa Operacional NORTE 2020.