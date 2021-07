Cerveira vê nascer mural de homenagem ao artista Henrique Silva

Uma pintura num mural de homenagem ao artista Henrique Silva está a nascer numa das paredes do antigo quartel de Bombeiros de Vila Nova de Cerveira.

A obra, da autoria de Juan Domingues, está em progresso desde 10 de julho e deverá ser inaugurada no próximo sábado, dia 24. É o segundo projeto do artista plástico venezuelano, filho de emigrantes portugueses, que no mês passado pintou três figuras emblemáticas da região de Amares (Braga) -António Variações, Francisco Sá de Miranda e D. Gualdim Pais - numa das paredes exteriores da Galeria de Artes e Ofícios de Ferreiros.

Este segundo mural inclui duas figuras de Henrique Silva, antigo diretor da Bienal Internacional de Cerveira, quando era jovem e na atualidade.

"Trata-se de uma figura ímpar de Vila Nova de Cerveira que promoveu e teve um papel muito ativo nas artes plásticos, que é o mestre Henrique Silva. Inspirei-me na memória biográfica dele para pensar", contou Juan ao "Jornal de Notícias", referindo que a obra ainda em construção representa "o processo que é ser artista, desde o momento em que nos inspiramos, arregaçamos as mangas e partimos para algo que é superior a nós, que é a necessidade de nos expressarmos".

A cinco dias da inauguração do mural, a homenagem com cerco de dez por dez metros, vai ganhando forma. "Já levo dois dias de avanço. E já tive feedback da população. As pessoas começaram logo, à primeira imagem, a adivinhar quem era. Identificaram logo que era o Henrique Silva e já estão a reconhecer a segunda. É um desafio feliz. Posso dizer que esta é a maior obra que estou a criar até ao momento", concluiu Juan Domingues.

A iniciativa está a ser promovida pelo Consórcio Minho IN, no âmbito de residências artísticas realizadas na região.