PSD ganhou eleições intercalares em São Mamede de Ribatua

O PSD conquistou 264 votos e ganhou hoje as eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de São Mamede de Ribatua, no concelho de Alijó, contra os 148 votos conseguidos pelo PS, disse fonte ligada ao processo.

As eleições intercalares em São Mamede de Ribatua foram disputadas por duas listas, uma do PSD, liderada por Mário Vaz, e outra do PS, que tinha como cabeça de lista César Seixas.

Os sociais-democratas acabaram por vencer o ato eleitoral com 264 votos, com os socialistas a conseguirem 148 votos. Nesta freguesia há cerca de 650 eleitores inscritos.

Nas autárquicas de setembro, concorreram às eleições em São Mamede de Ribatua três listas. Na altura a coligação PSD/CDS-PP ganhou com 181 votos (39,43%), o PS teve 134 votos (29,19%) e a lista independente MIRA teve 119 votos (25,93 %).

As eleições intercalares foram marcadas para 27 de março após renúncia de 14 eleitos e o presidente Mário Vaz explicou que a junta não foi instalada porque na nomeação dos vogais da Assembleia de Freguesia não foi eleita nenhuma mulher, pelo que "não foi cumprida a lei da paridade".

Por sua vez, César Seixas, cabeça de lista pelo PS, discordou desta interpretação e disse ter "documentos oficiais provenientes da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e da Direção-Geral de Administração Interna (DGAI) que dizem claramente que não é obrigatório cumprir a lei da paridade numa votação uninominal".

Em setembro, a coligação PSD/CDS-PP ganhou as eleições no concelho de Alijó com 59,99% dos votos, conseguindo conquistar cinco mandatos, contra os dois alcançados pelo PS, que obteve uma votação de 30,87%.