Boi mata dono com várias marradas em Chaves

Um criador de gado de 51 anos morreu, no domingo à tarde, depois de ter sido atacado por um boi de grande porte, em Vila Verde da Raia, concelho de Chaves. O homem ainda chegou com vida ao Hospital, mas os ferimentos foram fatais.

Os Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves (BVSPC) foram acionados pelo INEM às 19.47 horas para uma exploração agrícola de Vila Verde da Raia. Quando chegaram ao local, constataram que o dono do animal "estava bastante maltratado" devido a vários traumatismos, adianta José Carlos Silva, comandante dos BVSPC.

Concretamente, o homem tinha um traumatismo cranioencefálico, outro no tórax, um abdominal e um femoral. Embora a quantidade de lesões fosse grande, resultante de várias investidas do boi sobre o dono, o homem foi colocado na ambulância ainda com vida.

"Perdeu os sinais de vida já na ambulância, foi reanimado e reverteu os sinais, voltou a parar e voltou a reverter, foram várias vezes", revela o comandante. Os Bombeiros e a equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Chaves conseguiram reanimar o homem várias vezes até chegar ao Hospital, mas a vítima acabaria por morrer pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

O golpe fatal terá sido o golpe que perfurou a coxa do homem, sendo que a autópsia revelará com mais pormenor todas as lesões que o animal causou. A vítima é Carlos Carvalho, de 51 anos, proprietário da exploração agrícola onde tudo aconteceu. No local esteve também a GNR, que tomou conta da ocorrência.