Professor flaviense vence concurso mundial que premeia excelência no ensino

Jorge Teixeira, docente da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, venceu o "Global Teacher Award 2020". Um concurso mundial que premeia a excelência no ensino e a sua contribuição para a construção da sociedade, com base num ensino inspirador.

Em 2018 Jorge Teixeira foi considerado o melhor professor de Portugal pelo concurso "Global Teacher Prize" e em 2019 ficou na lista dos 50 melhores docentes do mundo. O reconhecimento não ficou por aqui, e em ano marcado pela pandemia de Covid-19, o professor de Física e Química, da Escola Secundária Dr. Júlio Martins, em Chaves, venceu a 3ª edição do "Global Teacher Award 2020 & Teacher Inspiraton Week", um concurso com sede na Índia.

Um reconhecimento da "AKS Education Awards" que anualmente premeia em todo o mundo professores que se destacam pela excelência e eficácia do seu ensino, no envolvimento com a comunidade e ainda no desenvolvimento de programas educacionais.

O professor flaviense é assim considerado excecional num ano letivo que colocou à prova o profissionalismo e a capacidade de adaptação dos docentes portugueses.

Foi neste contexto pandémico que o professor se candidatou em fevereiro e participou no concurso até chegar à fase de apresentação de um trabalho prático experimental, executado no estado de emergência com os alunos do 10º ano da Escola Júlio Martins.

O projeto "Trabalho Prático Experimental na Era COVID-19" centrou-se no ensino à distância via calculadoras gráficas e micro:bits (um "computador" de placa única utilizado para ensino de conceitos básicos de computação e programação de computadores).

Este prémio culmina com uma semana de conferências e ainda uma cerimónia que será realizada online a 22 de novembro.