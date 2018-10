Bombeiros localizaram os três jovens desaparecidos no Gerês

Eduardo Pinto Ontem às 20:41, atualizado hoje às 00:23 Facebook

Os bombeiros já conseguiram chegar aos três jovens que estavam desaparecidos desde o final da tarde de sábado. As vítimas foram localizadas já na parte espanhola do Parque.

"Já conseguimos localizar as vítimas. Estão agora a ser levados para as ambulâncias", onde vão ser observados por uma equipa do INEM, disse o comandante dos Bombeiros Voluntários de Salto, Hernâni Carvalho.

Os jovens, com idades a rondar os 25 anos, foram localizados numa zona da Serra do Gerês já do lado de Espanha. "Estão molhados e debilitados, mas não têm ferimentos", disse Hernâni Carvalho. Segundo o comandante dos Bombeiros de Salto, as temperaturas estão baixas e, com o vento, a sensação térmica deve ser de cinco a seis graus negativos na zona onde os jovens foram resgatados.

Os homens andavam de bicicleta na área das Minas das Sombras e perdera-se quando "foram surpreendidos por queda intensa de neve e pelo nevoeiro", disse, ao JN, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, David Teixeira.

O alerta foi dado pelos três homens, cerca das 18.20 horas, através de uma chamada telefónica para os Bombeiros de Montalegre. "Disseram estar desorientados e cheios de frio, mas que não estavam feridos", notou ainda David Teixeira. Para o local referenciado, próximo da fronteira com Espanha, seguiram duas equipas das corporações de bombeiros de Montalegre e Salto.

Os jovens, acrescentou, ficaram desorientados na sequência de um forte nevão, enquanto caminhavam na reserva junto às minas de Carris.

Segundo a descrição do comandante dos Bombeiros Voluntários de Montalegre, as coordenadas fornecidas pelos jovens não estavam corretas, o que dificultou o resgate, mas já perto da meia-noite os jovens foram localizados. Sem saber onde estavam, os jovens foram mantendo contacto com os bombeiros por mensagens no WhatsApp.

Nas buscas, que tiveram a ajuda da Guardia Civil espanhola, participaram operacionais dos bombeiros de Montalegre, da corporação de Salto e uma equipa da GNR, apoiados por uma viatura de socorro do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Durante esta tarde a temperatura baixou para dois graus naquela região do Barroso e registou-se queda de neve. Porém, não causou qualquer transtorno. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para temperaturas próximas de zero em Trás-os-Montes na madrugada deste domingo.