Cães protetores de gado contra lobos apoiados até 1138 euros

Quando José Costa chega à corte onde tem 230 cabras e 15 vacas maronesas já os cães que ali o esperam se fartaram de ladrar. Há dois cá fora, de guarda, e quatro lá dentro. A cauda não pára. Denuncia-lhes a satisfação de verem o dono e não só. Sabem que vão comer uma dose de ração, antes de abalarem, às 11 horas, com o rebanho de caprinos pela serra do Alvão fora, no distrito de Vila Real, de onde só regressarão à noitinha.

Este pastor de 55 anos vive em Alvadia, no concelho de Ribeira de Pena. Já ouviu falar da medida de apoio aos cães de proteção de gado contra ataques de lobo. As ajudas podem variar entre 350 euros para um cão e até 1138 euros para quem tiver quatro.

Para usufruir da ajuda, o criador tem de ter um mínimo de cerca de 20 ovelhas ou cabras, ou então dez vacas, para um cão. Os mínimos podem ir até 200 ovelhas ou cabras, ou 100 vacas, para conseguir apoio para quatro cães.